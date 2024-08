Amicaux : le Real Madrid bat Chelsea, le Barça tombe face à l’AC Milan

En pleine tournée estivale aux États-Unis, le Real Madrid a affronté Chelsea. Menés par un Vinicius Jr en forme, les hommes de Carlo Ancelotti se sont imposés 2 à 1 grâce à des buts signés Lucas Vazquez (18e) et Brahim Diaz (27e). Malgré la réduction du score des Blues de Noni Madueke (39e), les Anglais se sont inclinés face aux Merengues, qui ont décroché leur première victoire de la saison après leurs défaites face à l’AC Milan et le Barça.

Justement, les deux clubs cités ont également croisé le fer dans la nuit. Et ils ont eu du mal à se départager. À la fin du temps réglementaire, le score était de 2-2. Robert Lewandowski (22e, 58e), côté catalan, et Luka Jovic (10e) et Christian Pullisic (15e), côté lombard, étaient les buteurs. Finalement, tout s’est joué lors d’une séance de tirs au but remportée par les Rossoneri (4 à 3).