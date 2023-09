West Ham : James Ward-Prowse, l’artificier prolifique des Hammers

La suite après cette publicité

«[Il est] peut-être le meilleur tireur de coups de pied arrêtés du championnat et peut-être le meilleur tireur de coups francs du monde. Je pense qu’il n’y a qu’un seul gaucher au Paris Saint-Germain qui est peut-être meilleur : Lionel Messi. Donc il est probablement le meilleur droitier du monde dans ce domaine.» Ces propos de l’entraîneur de Brentford Thomas Frank, datant de janvier 2022, ne concernent pas Cristiano Ronaldo ou Neymar Jr, mais bien James Ward-Prowse, à l’époque à Southampton. Le milieu de terrain anglais confirmait les dires du coach danois en trouvant la tête de Jan Bednarek sur corner dès la 5e minute de jeu, lors de la large victoire des Saints face aux Bees (4-1). Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le joueur de 28 ans est couvert d’éloges par les différents acteurs de la Premier League. Depuis plusieurs saisons, il a réussi à s’imposer comme l’un des meilleurs pieds droits, peu importe les coups de pied arrêtés.

Corners, coups francs, centres : JWP est devenu un atout de poids pour Southampton, son club formateur avant d’en défendre les couleurs à plus de 400 reprises dont onze saisons dans l’élite du football anglais. Oui mais voilà, après deux décennies passées du côté du sud de l’Angleterre, le natif de Portsmouth ne suivra pas les Saints, relégués en Championship après une place de lanterne rouge occupée depuis la 16e journée de la saison passée. Une nouvelle page s’écrit donc pour lui à West Ham, qui débourse pas moins de 30 millions de livres sterling (soit 34,8 M€) pour lui permettre de garder sa patte soyeuse dans le championnat outre-Manche. Une patte qui a déjà inscrit 17 coups francs directs, soit le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la PL, à une unité d’un certain David Beckham (18) et devant des grands noms du ballon rond comme CR7 (13) ou encore Thierry Henry et Gianfranco Zola (12 chacun). Il n’a d’ailleurs pas encore brillé dans cet exercice sous le maillot des Hammers, mais ça ne saurait tarder.

Un atout offensif de taille… oublié par Southgate

Venu pallier les nombreux départs au milieu chez les pensionnaires du London Stadium (Rice à Arsenal, Lanzini à River Plate, Downes à So’ton…), James Ward-Prowse arrive avec l’étiquette d’un joueur confirmé de la Premier League mais pas encore habitué à jouer les têtes d’affiches en Angleterre. S’ils n’avaient pas été rassurants la saison passée avec une 14e place (et une Ligue Europa Conference), les Hammers réalisent un bon début de saison avec une sixième place au bout de cinq week-ends, avec des victoires à noter contre Brighton et Chelsea et une défaite subie à domicile contre Manchester City dans une rencontre disputée. Et la recrue-phare anglaise n’y est pas pour rien, avec déjà deux réalisations et six offrandes au compteur, les deux dernières en date ayant confirmé la victoire des hommes en grenat, et bleu ciel à domicile, face aux Serbes de Backa Topola, pour bien débuter l’aventure européenne en Ligue Europa. Un apport offensif que l’entraîneur de West Ham, David Moyes, n’a pas oublié de complimenter cette semaine.

«James s’est très bien intégré. Nous avons estimé qu’il avait de bonnes chances de s’intégrer rapidement en raison de son expérience en Premier League, mais nous avons toujours voulu voir s’il pouvait nous apporter des buts et des passes décisives. C’est un joueur du type de Mark Noble pour nous à bien des égards, en termes de ce qu’il apporte à l’équipe», a d’ailleurs déclaré le technicien écossais en conférence de presse avant le déplacement à Anfield Road pour y affronter Liverpool pour le compte de la 6e journée du championnat. L’occasion de s’illustrer avec les Irons et de confirmer sa place naissante en sélection, lui qui a déjà 11 sélections au compteur avec les Three Lions mais qui était absent du dernier rassemblement de Gareth Southgate, de quoi provoquer l’indignation de nombreux observateurs du football anglais. Le sélectionneur de 53 ans sera dans le viseur de la presse britannique pour sa prochaine liste pour la trêve d’octobre. De son côté, JWP pourra encore faire briller son pied droit face aux Reds et de se démarquer parmi les meilleurs créateurs de la Ligue.

