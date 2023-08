Southampton : l’incroyable dégraissage estival des Saints !

La suite après cette publicité

Cinquième de Championship après deux journées (une victoire, un nul), Southampton se déplace sur la pelouse de Plymouth Argyle, ce samedi à 13h30. Déterminés à l’idée de faire, au plus vite, leur retour en Premier League, les Saints ont pourtant mené un mercato relativement calme dans le sens des arrivées. Outre Joe Lumley, gardien arrivé en provenance de Middlesbrough, les pensionnaires du St Mary’s Stadium ont mis la main sur Ryan Manning, arrière gauche passé par Swansea City, et le jeune milieu défensif Shea Charles, recruté pour plus de 12 millions d’euros du côté de Manchester City. Coté départs, la formation entrainée par Russell Martin s’est, en revanche, montrée bien plus active.

Fort d’un effectif talentueux malgré la relégation vécue la saison passée, Southampton a rapidement fait l’objet de nombreuses convoitises au cours de l’été. Dès le 1er juillet dernier, Mislav Orsic rejoignait, à ce titre, Trabzonspor contre un chèque estimé à 2,40M€. Et ce n’est pas tout. Dans la foulée, les Saints décidaient d’envoyer, sous la forme d’un prêt payant, Duje Caleta-Car à l’OL. De son côté, Mohamed Elyounoussi filait, lui, librement au FC Copenhague alors que Mateusz Lis se voyait prêter à Göztepe.

150 millions d’euros dans les caisses !

Si ces mouvements n’ont pas forcément renfloué les caisses du club fondé en 1885, la suite est quant à elle impressionnante. Transféré le 8 août dernier du côté de Newcastle, l’arrière droit, Tino Livramento, rapportait ainsi 37,20M€ aux Saints. Quelques jours plus tôt, c’est Mohammed Salisu qui s’engageait avec l’AS Monaco contre un chèque de 15M€. Milieu de terrain expérimenté, James Ward-Prowse décidait lui de rejoindre West Ham pour un peu moins de 35 millions d’euros… Avec près de 90 millions d’euros récoltés, Southampton aurait pu décider de repousser de nouvelles offres. C’était sans compter sur un dernier gros coup…

Convoité par les plus grands cadors européens, Roméo Lavia (19 ans) a ainsi décidé de rallier le projet des Blues. Ciblé par Liverpool, le très prometteur milieu belge (1 sélection) s’est ainsi engagé jusqu’en juin 2023 avec Chelsea. Montant de l’opération ? 62,10 millions d’euros. Au total, les Saints ont ainsi amassé plus de 150M€ (153,04) au cours de l’été. Un montant déroutant, qui plus est pour une équipe reléguée à l’échelon inférieur, qui devrait logiquement permettre au club présidé par Gao Jisheng de préparer au mieux l’avenir. Et ce n’est peut être pas terminé… Ces dernières heures, Sky Sports révélait, à ce titre, qu’Everton souhaiterait enrôler l’attaquant des Saints, Ché Adams. D’après le média britannique, les Toffees ont même d’ores et déjà fait une offre de 12 millions de livres pour l’international écossais. Affaire à suivre…