Chelsea s’offre Romeo Lavia

La folie des grandeurs n’est jamais finie à Chelsea. Après Nkunku (65 M€), Disasi (45 M€), Jackson (37 M€), Ugochukwu (27 M€), Sanchez (23 M€), Caicedo (133 M€) et Gabriel (15 M€), qui lui a été immédiatement prêté à Strasbourg, le club anglais a frappé un nouveau coup en arrachant Romeo Lavia à Southampton. Montant de ce nouveau transfert : environ 56 M€, sans les bonus.

«Chelsea a finalisé la signature du milieu de terrain Romeo Lavia en provenance de Southampton, indique le communiqué des Blues ce vendredi matin. Le joueur de 19 ans a signé un contrat de sept ans à Stamford Bridge et renforce l’équipe de Mauricio Pochettino. » Le Belge pourrait être disponible dès dimanche pour le déplacement sur la pelouse de West Ham (coup d’envoi à 17h30).

Lavia a impressionné la Premier League

Pochettino est parvenu à ses fins. Depuis le début de son arrivée à Chelsea au début de l’été, le nouveau patron de l’équipe première réclamait deux arrivées d’envergure au milieu de terrain. Après Moises Caicedo arrivé en début de semaine, voici le second renfort. Les nouvelles recrues remplacent les nombreux départs intervenus dans l’entrejeu cet été (Zakaria, Kanté, Kovacic, Loftus-Cheek, voire Ampadu et Bakayoko).

L’international belge (1 sélection) a l’avantage de bien connaître la Premier League et l’Angleterre. Arrivé chez les Saints il y a seulement un an pour 12 M€, et en provenance des équipes de jeunes de Manchester City, il s’est tout de suite imposé. Il n’a certes pas pu empêcher Southampton de redescendre en Championship mais ses prestations ont marqué les esprits. Le voilà désormais dans la cour des grands.