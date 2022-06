PUMA sort une nouvelle collection OM Casual

PUMA et l'Olympique de Marseille ont lancé une nouvelle collection Casual aux couleurs du club de la cité phocéenne.

Une nouvelle collection pour les fans marseillais. Après avoir lancé Football Heritage en mars dernier puis Iconic mi-avril, PUMA, l'équipementier de l'Olympique de Marseille, vient de sortir la collection OM Casual, déjà disponible sur FOOT.FR.

Dans cette nouvelle collection, on retrouve une veste bleue fidèle aux couleurs des pensionnaires de l'Orange Vélodrome, mais d'un bleu toutefois plus foncé. Ce haut, stretch et doté de la technologie DryCELL, conserve un aspect visuel sportif, mais peut aussi bien se porter à l'entraînement, par exemple, que dans la rue. Cette veste offre un confort maximal grâce à son tissu molletonné.

Du bleu et du gris au menu

Dans un style parfaitement similaire, tant au niveau de la coupe que de la technologie la composant, cette collection contient également une veste de survêtement de couleur grise. Contrairement à la veste bleue, où ils sont blancs, celle-ci affiche le logo de PUMA ainsi que l'écusson de l'OM en bleu. À noter que la fameuse étoile si chère aux yeux des fans olympiens est dorée, comme la devise "Droit au but" juste en dessous.

Enfin, on retrouve le bas de survêtement complétant la veste grise. De la même couleur, il est en symbiose totale avec le haut clair de cette collection Casual. De XS à double XL, en passant par du S ou du M, en version adulte ou junior, toutes les tailles sont disponibles sur FOOT.FR !