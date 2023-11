Antonio Conte ouvre la porte à un retour à la Juve !

Antonio Conte est libre comme l’air depuis son départ précipité de Tottenham. Si le nord de Londres ne lui plaisait pas - là où il s’éclatait dans le sud chez les Blues à l’époque -, tout comme le Napoli, qu’il a récemment refusé, l’entraîneur italien n’est pas insensible à un possible retour au bercail, à la Juventus de Turin. Invité lors d’un événement organisé par l’Université du Salento, Antonio Conte a reçu le prix "Sport Soft Skills" et s’est aussi confié quant à son avenir.

«Les mariages se font à deux, on peut toujours rêver et espérer se marier une autre fois», commente l’ancien tacticien à propos d’une retrouvaille potentielle avec la Vieille Dame. «L’important est qu’il y ait un partage de réflexions. Mais maintenant, je veux profiter au maximum de mon temps libre, en continuant à étudier pour élargir mes connaissances», tempère-t-il ensuite. Pour l’instant, Massimiliano Allegri est encore bien installé sur le banc des Turinois et le bon début de saison de son équipe lui donne raison.