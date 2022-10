Real Madrid : Carlo Ancelotti rassurant sur la blessure de Benzema

Karim Benzema ne semble toujours pas remis de sa blessure survenue il y a quelques semaines. Le Français, fraîchement Ballon d'Or, sera absent pour le troisième match consécutif pour cause de fatigue musculaire. Cette fois-ci face à Gérone. Sa présence face au Celtic en Ligue des Champions est toujours incertaine.

En conférence de presse, Carlo Ancelotti est revenu sur le cas du Français et a donné des nouvelles. «Hier, il s'est entraîné et après l'entraînement, il n'était pas à l'aise. Il a passé un test et tout s'est bien passé, il n'a aucun problème. Nous devons prendre en compte le ressenti du joueur. Il n'est toujours pas à 100%.»