PL : Arsenal dompte Leeds United avec un grand Pierre-Emerick Aubameyang

Match de milieu de tableau opposant le 11e au 10e pour le compte de la 24e journée de Premier League, cet Arsenal-Leeds United a tenu ses promesses. Très vite, les Gunners ont pris l'avantage grâce à Pierre-Emerick Aubameyang bien servi par Granit Xhaka (13e). Le Gabonais s'offrait même un doublé avant la pause sur penalty (41e). Arsenal déroulait et marquait de nouveau via Hector Bellerin (45e).

Au retour des vestiaires, la machine ne s'enrayait pas et Pierre-Emerick Aubameyang voyait triple (47e). C'est alors que Leeds United a relevé la tête et que Patrick Struijk a marqué (58e). Helder Costa y est aussi allé de son but (69e) mais cela ne suffisait pas. Arsenal s'impose 4-2 et double son adversaire du soir.

Le classement de la Premier League