PSG : les premiers mots de Gianluigi Donnarumma

Arrivé ce mercredi à Paris, Gianluigi Donnarumma (22 ans) est officiellement devenu un joueur du Paris Saint-Germain. Libre de tout contrat, le champion d’Europe 2021 a signé un bail jusqu’en 2026, avant de livrer ses premières impressions en tant que Rouge-et-Bleu.

« Je suis très heureux de faire partie de ce grand club qu’est le Paris Saint-Germain. Je me sens prêt à relever ce nouveau défi, et continuer à grandir ici. Avec Paris, je veux gagner autant que possible et donner de la joie aux supporters », a-t-il déclaré sur le site du PSG.