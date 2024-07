Euro 2024 : Ronald Koeman aimerait éviter une équipe en finale

Entre l’Espagne et la France, pour Ronald Koeman, le choix est déjà fait. Le sélectionneur des Oranje a expliqué ne pas vouloir affronter l’équipe de France en cas d’éventuelle finale de l’Euro. L’ancien entraîneur du Barça aurait une "préférence personnelle" pour la Roja si on lui laissait le choix. La raison ? «On avait déjà la France dans notre groupe de qualification et à l’Euro», explique Koeman, qui semble lassé d’affronter les hommes de Didier Deschamps.

La suite après cette publicité

Des confrontations face à la France qui ne tournent pas vraiment en la faveur des Néerlandais. Lors des trois dernières rencontres entre la France et les Pays-Bas, les Bleus se sont imposés deux fois (4-0, 2-1) en Éliminatoires et ont fait un nul (0-0) en phase de poules de cet Euro. Mais avant de penser à une éventuelle finale face à la France ou l’Espagne, il faudra cependant que les Pays-Bas s’imposent face à l’Angleterre, mercredi prochain à Dortmund.