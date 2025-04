Arsenal : William Saliba inquiète sérieusement avant Paris

Ce mercredi, Arsenal recevait Crystal Palace en Premier League et devait prendre les trois points pour rêver encore un tout petit peu du titre de Champion d’Angleterre qui semble acquis à la cause de Liverpool. Mais à domicile, à l’Emirates Stadium, la formation de Mikel Arteta n’a pu que faire match nul (2-2). C’est Jean-Philippe Mateta qui a arraché l’égalisation pour Crystal Palace dans ce match en profitant d’une nouvelle erreur de… William Saliba. Trop en dilettante, le défenseur français a perdu le ballon près de sa surface en voulant donner à Odegaard et cela a été fatal à Arsenal.

Les Gunners ont perdu deux points dans cette opération et William Saliba a encore fait parler de lui. Quelques jours après sa grossière erreur face au Real Madrid qui n’a heureusement pas coûté la qualification, l’ancien défenseur de l’OM a donc encore une fois manqué de concentration. Et il ne se fait pas épargner du côté de la presse anglaise ce jeudi matin.« David Raya tremble après une erreur inhabituelle de William Saliba» écrit The Standard alors que Football London est bien plus sévère avec lui.«On pensait qu’il devrait compenser la présence de Jakub Kiwior dans l’équipe, mais c’est le Polonais qui semble briller davantage ces derniers temps, notamment après une nouvelle erreur du Français qui a coûté un but aux Gunners. Il a passé le ballon directement à Mateta, qui avait des mètres de but à sa disposition. Il répète encore son erreur».

Saliba dans le dur

Même son de cloche du côté de la télévision anglaise. L’ancien joueur du club Martin Keown n’a pas été tendre avec l’international français estimant qu’il illustrait un peu la négligence et le relâchement de son équipe depuis quelques semaines. « Je pense que Saliba, si je travaille avec lui je lui dis "ne déconnecte pas". Lors du match contre le Real Madrid, le gardien lui a montré le ballon juste après le but et c’est comme s’il n’avait pas de photo, il n’était pas vigilant. Cela fait deux fois que cela se produit lors de matchs consécutifs – il doit juste s’améliorer», a-t-il lancé avant d’enchaîner. « Je pense que cela s’est passé à cause de la négligence d’Arsenal qui essaie simplement de terminer ses matchs. Ce soir, c’était une victoire en évitant les blessures, car il y a un match énorme qui arrive et je pense que lorsque vous n’êtes pas à 100 %, que vous êtes en gestion, vous faites des erreurs. »

Après la rencontre, Mikel Arteta a aussi eu des mots forts concernant la boulette du Français. «Je suis déçu du résultat et de la performance. Nous n’avons jamais eu la régularité nécessaire pour dominer totalement le match. On a perdu des ballons et on a baissé de niveau en défense. Quand on n’est pas au mieux, mais qu’on gagne 2-1, on ne peut pas prendre ce but comme on l’a fait.» S’il est, de manière générale, ciblé par les critiques ce jeudi matin, William Saliba a aussi le droit à du soutien de la part de certains supporters qui estiment qu’il enchaîne depuis le début de saison sans souffler et qu’il semble épuisé mentalement. L’ancien de l’ASSE peut aussi compter sur le soutien de Michael Owen qui a tenu à le défendre lors d’une émission télévisée estimant que c’était surtout la faute de Raya. «Je suis désolé pour lui. Si j’étais Saliba, j’irais dans le vestiaire en criant sur Raya, en criant sur lui : d’accord, crée un angle de passe, aide-moi parfois, mais si tu as un doute, mets-toi dans une position où je peux toujours te faire une passe. Quand je suis en difficulté, au moins je peux y aller en sécurité. » À quelques jours du choc face au PSG, Saliba doit se reprendre. Il sera très attendu et sans lui, les Gunners auront du mal à résister aux vagues parisiennes.