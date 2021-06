Le calendrier de Premier League 2021/2022 dévoilé

Qui va succéder à Manchester City ? Sacrés champions d'Angleterre 2021 au terme d'une saison haletante, les Skyblues vont remettre leur titre en jeu. Ce mercredi, les Citizens, comme les dix-neuf autres équipes du championnat, en savent un peu plus sur le déroulé du prochain exercice. En effet, la Premier League a dévoilé aujourd'hui le tant attendu calendrier de la saison 2021-2022.

Une saison qui démarrera le 14 août prochain avec une belle affiche. En effet, Tottenham accueillera Manchester City pour un choc au sommet. Dans le même temps, Manchester United recevra le Leeds de Marcelo Bielsa. Une semaine plus tard, lors de la deuxième journée (21 août), place au premier derby londonien entre Arsenal et Chelsea. Les deux écuries de la capitale enchaîneront avec deux gros morceaux lors de la troisième journée. Les Blues iront à Liverpool pendant que les Gunners défieront Man City.

Au mois de septembre, Tottenham accueillera Chelsea (18 septembre) avant de se rendre à l'Emirates Stadium pour jouer face à Arsenal (25 septembre). Une cinquième journée où Chelsea sera opposé à Manchester City. Des Citizens qui se déplaceront à Liverpool une semaine plus tard (2 octobre). Les Reds enchaîneront avec Manchester United le week-end du 23 octobre. Le 6 novembre, place au derby entre les deux Manchester.

Un mois de novembre où les Red Devils affronteront aussi Chelsea (27 novembre) et Arsenal (30 novembre). À noter que les écuries de Premier League joueront les 26 et 28 décembre lors du Boxing Day, ainsi que le 1er janvier. Ce jour-là, Arsenal recevra Manchester City. La saison se terminera le 22 mai 2022.

