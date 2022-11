Le FC Barcelone a déjà trouvé le successeur de Xavi

La suite après cette publicité

Xavi n'a plus un totem d'immunité. Fortement désiré par le FC Barcelone depuis plusieurs années, l'Espagnol a finalement dit oui aux Culés le 6 novembre 2021. « C’est le moment de rentrer à la maison. Bienvenue, Xavi », avait d'ailleurs écrit le Barça, heureux d'avoir pu le convaincre de prendre la succession de Ronald Koeman. Un an plus tard, l'ancien milieu de terrain est toujours soutenu par sa direction. Mais les critiques commencent à être de plus en plus nombreuses. Après une première saison marquée par une élimination en Ligue des Champions précoce puis en Ligue Europa, Xavi était attendu en 2022-23.

D'autant que son club lui a offert plusieurs renforts de choix cet été, notamment Robert Lewandowski. Mais il a déjà connu un premier échec avec un nouveau fiasco en Ligue des Champions. En effet, le Barça évoluera en C3. Depuis, Xavi est pointé du doigt par certains médias qui estiment qu'il n'a pas vraiment apporté grand chose aux Blaugranas. Il est également critiqué pour ses mauvais choix durant les rencontres ou encore le fait qu'il protège des cadres dans le dur comme Sergio Busquets. Malgré cela, il bénéficie du soutient de nombreux fans et des têtes pensantes catalanes.

Le Barça suit de près Mikel Arteta

Les dirigeants pensent toujours qu'il est l'homme de la situation. Ce qui ne les empêche pas de regarder ailleurs. C'est en tout cas ce que révèle Sport ce mardi. Le média espagnol assure que les pensionnaires du Camp Nou suivent avec intérêt Mikel Arteta. Passé par la maison blaugrana, le technicien de 40 ans plaît beaucoup en interne. Le jeu proposé par son équipe, leader de Premier League, également. L'Espagnol, qui a été l'adjoint de Pep Guardiola avant de s'asseoir sur le banc des Gunners, a donc attiré l'attention du Barça.

Nul doute qu'il remplit toutes les conditions pour qu'à l'avenir, il soit un candidat ferme au banc blaugrana, écrit d'ailleurs Sport à son sujet. La publication ibérique ajoute d'ailleurs que l'entraîneur, qui dirige avec fermeté son groupe, est en relation étroite avec Mateu Alemany et Jordi Cruyff. Toutefois, l'idée est de continuer avec Xavi. Mais Mikel Arteta ne cesse de marquer des points auprès du Barça, qui foncera sur lui si jamais la situation venait à s'aggraver cette saison. De son côté, Arteta semble bien à Londres, où son travail commence à porter ses fruits.