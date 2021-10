Belgique : Roberto Martinez lâche un sacré coup de gueule

La défaite a-t-elle un goût plus amer en Belgique qu'ailleurs ? Difficile de le dire mais les récents propos du sélectionneur national, Roberto Martinez, font clairement comprendre que le nouvel échec des Diables Rouges est très mal vécu chez nos voisins. Pour la défense des Belges, il faut dire que les circonstances ont de quoi provoquer de la frustration. Ce dimanche, la première nation au classement FIFA a en effet vécu un après-midi compliqué, s'inclinant 2-1 contre l'Italie pour la petite finale de la Ligue des Nations, et ce après avoir touché les montants à 3 reprises. En conférence de presse, l'ancien manager d'Everton n'a pas pu cacher sa déception et a pointé du doigt les décisions arbitrales lors de ce match pour la 3ème place.

« On ne méritait pas de perdre avec ces 3 poteaux. Avec tout le respect que j'ai pour l'arbitrage, il n'y avait pas de pénalty (obtenu par Chiesa, transformé par Berardi à la 65e pour le 2-0, NDLR) », a-t-il dans un premier temps expliqué, avant de poursuivre, avec une pointe de lucidité. « Mais bon, on doit beaucoup mieux défendre sur corner, c'est un fait. Mais le match était différent que face à la France. On a été en contrôle, même quand on a été mené 2-0, le score contre nous n'a pas affecté notre prestation. C'est bon signe, mais on ne doit certainement pas encaisser cinq buts en deux matchs. On doit être plus vigilants. »

Martinez n'a pas digéré le match contre la France

Mais ce n'est pas tout. Face à la presse, Roberto Martinez a continué à s'en prendre aux arbitres. « Je suis toujours très respectueux envers l'arbitre, mais dans un tournoi comme celui-ci, il faut beaucoup d'expérience et il faut des arbitres qui ont déjà une expérience sur ces scènes. Deux avantages n'ont pas été accordés et la performance a été médiocre, le penalty en était le parfait exemple », a-t-il argumenté, avant que tout ça ne découle à nouveau sur la défaite renversante de ses hommes contre l'équipe de France (3-2) en demi-finale de la Ligue des Nations.

« Nous sommes très frustrés par l'intervention du VAR contre la France, il faut responsabiliser les arbitres. Mais pourquoi n'est-il pas intervenu aujourd'hui alors que l'arbitre avait besoin d'un coup de main et que le jaune a été donné à Vertonghen, uniquement à lui ? La frustration a augmenté au fur et à mesure. » Vous l'aurez compris, le sélectionneur de la Belgique, qui a également tenu à mettre un point d'honneur à ce que la presse juge avec plus de pincettes, a du mal à digérer les derniers jours vécus par lui et sa bande. De quoi alimenter un peu plus les moqueries envers nos amis belges... mais aussi les rumeurs envoyant le technicien espagnol de 48 ans, qui n'a pas écarté l'idée d'un départ, sur le banc du FC Barcelone ?