Roberto Martinez laisse la porte ouverte au Barça

La fenêtre de la Ligue des Nations se referme avec un bilan sans appel pour les Diables Rouges. Après le revers subi contre l'équipe de France en demi-finales (2-3), les hommes de Roberto Martinez se sont inclinés, ce dimanche, face à l'Italie (1-2) dans la petite finale. Deux défaites frustrantes pour la première sélection au classement FIFA. Interrogé à l'issue de la rencontre, le tacticien espagnol des Belges est logiquement revenu sur la prestation des siens, mais n'a pas échappé aux questions concernant son avenir.

Candidat annoncé à la succession de Ronald Koeman, en difficulté à la tête du FC Barcelone, Martinez n'a pas souhaité en dire plus à ce sujet mais n'a pas complètement fermé la porte à un possible avenir en Catalogne : «ce n’est pas facile pour moi d’en parler... Je travaille depuis 5 ans avec la Belgique et je suis concentré à 100% là-dessus. Nous allons préparer la Coupe du Monde maintenant. Il n’y a rien d’autre à dire.»