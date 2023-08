Un nouveau club veut débarrasser le PSG d’Hugo Ekitike

La suite après cette publicité

Luis Campos et Luis Enrique ont été francs. La semaine dernière, le conseiller football du PSG et l’entraîneur espagnol ont convoqué cinq joueurs pour leur dire qu’ils n’entrent plus dans leurs plans et ceux du club. Neymar, Marco Verratti, Renato Sanches, Juan Bernat et Hugo Ekitike sont les éléments concernés par cette décision radicale. Si pour certains, dont Ney, cela n’a pas été une surprise, pour d’autres, cela a été un choc.

Présent au Japon et en Corée du Sud lors de la tournée estivale, Hugo Ekikite a été surpris. Pourtant, depuis plusieurs mois, de nombreux médias ont expliqué que l’ancien joueur de Reims n’avait pas répondu aux attentes durant sa première saison et que Paris cherchait à s’en séparer. Cet été, les pensionnaires du Parc des Princes poussent donc pour qu’il plie bagage. Et si c’est pour rejoindre l’Eintracht Francfort, c’est encore mieux.

À lire

Al-Hilal : Neymar va toucher un salaire monstrueux

Une attaque à l’accent français à Milan

En effet, le PSG espère inclure Ekitike dans l’opération Randal Kolo Muani. Seul problème, le joueur de 21 ans ne donne pas sa priorité à Francfort mais à Lens selon L’Equipe. Le projet nordiste l’intéresse bien plus. Toutefois, Paris ne préfère pas renforcer un concurrent dans l’idéal. Outre ces deux écuries, le Borussia Dortmund a aussi tâté le terrain en fin de semaine dernière comme l’a révélé Bild. Everton a aussi un œil sur lui. Ce lundi, on apprend qu’un nouveau prétendant est entré en scène.

La suite après cette publicité

En effet, la Gazzetta dello Sport révèle que l’AC Milan, qui cherche un attaquant supplémentaire, a coché le nom du joueur du PSG. Son profil plaît en interne. En cas de départ de Lorenzo Colombo, que certains ne pensent pas assez prêt pour occuper un rôle derrière Olivier Giroud, Ekitike est ciblé. La GdS explique que les Lombards veulent savoir si un prêt est possible. En cas de vente, il faudra mettre 20 M sur la table. Milan compte tenter le coup. Mais si le PSG est trop gourmand ou que le joueur n’est pas séduit, les Rossoneri se lanceront pour recruter Armando Broja de Chelsea.