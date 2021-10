L'AS Monaco fixe le prix de départ des enchères pour Aurélien Tchouaméni

Deux jours de suite. Ce mercredi encore, Aurélien Tchouaméni (21 ans) s'affiche en une de Marca. Et si, ce mardi, c'était pour évoquer l'intérêt du Real Madrid, cette fois, c'est pour parler gros sous. Le quotidien sportif espagnol explique en effet savoir combien l'AS Monaco demandera cet été pour lâcher son international tricolore (5 sélections), vainqueur de la Ligue des Nations avec les Bleus.

«Tchouaméni, c'est au moins 60 M€», avance ainsi le journal pro-Real Madrid. Le club du Rocher n'entend faire aucun cadeau dans ce dossier, précise la publication, et ce montant devrait encore grimper, puisque la Casa Blanca est loin d'être la seule sur le coup. La Juventus le suit depuis longtemps et Tuttosport parle d'«un duel au sommet» entre les deux géants européens dans son édition du jour.

Bordeaux très attentif

En Premier League aussi, Chelsea, Liverpool et Manchester United ont un œil attentif sur ce dossier et pourraient dégainer en cas de besoin. La note pourrait donc bien s'envoler plus haut. Une bonne nouvelle pour l'AS Monaco, avec qui le milieu de terrain est sous contrat jusqu'en juin 2024. Mais aussi pour les Girondins de Bordeaux.

Lors de son transfert sur le Rocher en janvier 2020 pour 18 M€ (+ bonus), le club au scapulaire avait en effet négocié un pourcentage sur une future vente. Gérard Lopez et les Marine-et-Blanc peuvent donc déjà imaginer recevoir un joli chèque l'été prochain si l'agitation autour de leur ancien protégé et que les tarifs évoqués se confirment.