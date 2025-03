OM : Roberto De Zerbi est soulagé après la victoire contre Nantes

Au micro de DAZN, Roberto De Zerbi est revenu sur la victoire compliquée mais méritée de son OM face au FC Nantes. Le technicien italien estime que son équipe est sur le bon chemin pour atteindre les objectifs fixés cette saison. Il en a profité pour évoquer aussi le cas de Rongier, remplaçant au coup d’envoi et qui a tout changé dès son entrée en jeu.

«Je suis fatigué. C’était un match difficile, on mérite de gagner si on analyse les statistiques. On aurait pu marquer avant la fin de la première période. Mais on arrive dans des matches difficiles en fin de saison. Et si on veut attendre la C1, il faut gagner. Rongier ? Je ne peux pas jouer avec 12 joueurs. Mais il faut une grosse équipe, pas juste 11 joueurs. C’est ma responsabilité et j’ai un salaire suffisant pour prendre ces décisions. Ce sont des bons problèmes et ce n’est pas un problème de prendre des décisions. Rongier est l’un des joueurs les plus importants. À ce poste, Hojberg et Bennacer sont deux gros joueurs. Avec notre style, on doit jouer à deux à ce poste. Mais on doit prendre des décisions. Le problème, c’était qu’avant le match, je savais que ce serait différent de face à l’ASSE. J’ai dit ce que je pensais, il fallait en donner un peu plus. Il fallait jouer de manière plus libéré, et c’est dur de jouer dans ce stade. Mais avec la bonne attitude et caractère, vous allez avoir 12 joueurs avec le public»