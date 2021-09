Inter : où en est Christian Eriksen ?

La suite après cette publicité

Les images sont encore dans toutes les mémoires. Le 12 juin, on jouait la première période de Danemark-Finlande (0-1, Euro 2020) lorsque Christian Eriksen (29 ans) s'est effondré sur la pelouse du Parken de Copenhague. Grâce à l'intervention de ses partenaires et du staff médical, le milieu offensif a pu être pris en charge dans les temps pour éviter que son accident cardiaque n'ait des conséquences plus dramatiques encore.

Trois mois après, le Danois, qui s'est fait implanter un défibrillateur sous-cutané, va beaucoup mieux. Il profite de la vie milanaise, en famille, tranquillement, sans pression, avant de repartir chez lui, à Odense. Dans un mois et demi, le meneur de jeu a un premier rendez-vous important pour la suite de sa carrière. Selon La Gazzetta dello Sport, il doit revoir, au Danemark, les cardiologues qui l'ont traité pour savoir s'il peut, dans un premier temps, reprendre une activité physique légère.

Il ne pourra pas rejouer en Serie A

Si le verdict est favorable, et en accord avec le staff médical nerazzurro, le Scandinave pourra à nouveau enchaîner les tours de terrain et retoucher un peu le ballon dans une structure près de chez lui. Un processus de réathlétisation classique pour un joueur inactif depuis plusieurs semaines. Un premier pas pour un éventuel retour. Si ses examens médicaux l'y autorisent et que ses sensations sont bonnes, l'ancien pensionnaire de Tottenham pourrait en effet reprendre.

Pas en Serie A, où il lui est interdit d'exercer la moindre pratique sportive en raison de son défibrillateur. S'il décidait de conserver cet outil, le milieu offensif devrait alors se tourner vers d'autres marchés. La Gazzetta explique que, déjà, l'Ajax, son ancien club, est prêt à l'accueillir, tout comme plusieurs écuries danoises pour la saison prochaine. Patience est mère de toutes les vertus. Trois mois après le choc, l'espoir est toujours permis. Et c'est déjà une première victoire pour Christian Eriksen.