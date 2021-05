Sponsorisé par Harry Kane, Leyton Orient présente son nouveau maillot extérieur

Le Leyton Orient FC vient de présenter sa nouvelle tunique extérieur qui sera portée loin de Brisbane Road et de la banlieue londonienne lors de la saison 2021-2022 en EFL League Two.

Le club de 4ème division anglaise est sponsorisé par Harry Kane depuis la saison 2020-2021. « Je suis né et j'ai grandi à seulement quelques kilomètres du stade et je suis vraiment heureux d'avoir l'opportunité de redonner au club qui m'a donné mon premier départ professionnel », confiait le serial buteur anglais lors de l'annonce de la collaboration.

Le nom de l'attaquant de Tottenham n'apparaissait cependant pas sur la tunique du club lors du dernier exercice et ce ne sera pas le cas non plus la saison prochaine puisque le nom d'une association caritative sera à nouveau apposé sur ce maillot fourni par New Balance. Haven House est donc de retour au centre du maillot. Cet organisme prend soin des enfants gravement malades et de leurs familles en fournissant un soutien quotidien à l’hospice de Woodford Green.

🙌 @Theo_Wyvern was on hand to make a special delivery yesterday!



If you missed it, you can find out more on The O's website, as Haven House helped launch our new away kit!#LOFC #OnlyOneOrient — Leyton Orient (@leytonorientfc) May 28, 2021

« Je suis très heureux de pouvoir faire don du maillot extérieur à Haven House pour une deuxième saison. Le besoin des soins qu’ils fournissent ne s’est pas arrêté avec la pandémie, mais leur capacité à lever des fonds vitaux l’a fait et notre soutien est donc plus crucial que jamais », indique le capitaine des Three Lions qui a pris la pose avec ce maillot extérieur jaune, souvent revenu dans l'histoire du club fondé en 1881.