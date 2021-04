OL-Angers : la réaction à chaud de Rudi Garcia

L'Olympique Lyonnais renoue enfin avec le succès. En l'emportant aisément face à Angers (3-0) au Groupama Stadium, l'OL qui n'avait plus gagné depuis le 3 mars dernier face à Rennes (1-0) revient à une longueur du podium. Un résultat plus qu'encourageant pour Rudi Garcia et ses hommes, qui restent donc en course pour une qualification en Ligue des champions. Interrogé à l'issue de la rencontre par Canal +, le technicien lyonnais a décrypté la performance des siens.

« Il nous fallait absolument prendre les trois points pour rester dans la course à la Ligue des champions. On a su le faire de belle manière, un clean sheet c'est aussi important, car ce n'est pas légion ces derniers temps nous concernant. J'ai vu aussi des joueurs qui avaient envie de garder ces trois buts d'avance à la fin et ça, ça m'a beaucoup plu. Nos attaquants ont marqué, on a fait de belles choses, un match bien maîtrisé, il faut compter avec nous. Sur tous les plans c'est un bon match pour nous. On doit jouer les coups à fond, on aura un match difficile à Nantes mais il faudra gagner là-bas. On doit enchaîner des victoires, j'espère que c'est le début d'une série pour nous car c'est comme ça qu'on grapillera des points sur les trois de devant, » a ainsi commenté Garcia. Qu'on se le dise, le suspense reste à tous les étages cette saison...