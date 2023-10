Israël : Thibaut Courtois apporte son soutien

Au lendemain des bombardements du Hamas en Israël et des ripostes israéliennes à Gaza, ayant fait un bilan total de 700 morts côté israélien et 560 morts côté palestinien, le monde du football commence à sortir de son silence et certaines prises de position et autres décisions officielles sont rendues publiques. Et la tragédie dépasse les frontières de la Palestine et d’Israël pour toucher directement le monde du football et plus largement le domaine sportif à l’international.

Après le choix de la FIFA de reporter les rencontres prévues en Israël, c’est le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois qui a tenu à soutenir le peuple israélien : «Je suis profondément attristé par la situation actuelle. Mon amour et mon soutien le plus sincère vont à mes amis et à ma famille en Israël, avec l’espoir que ce cauchemar prendra bientôt fin», a écrit le gardien du Real Madrid sur son compte Instagram. Une prise de position qui a reçu quelques critiques sur les réseaux.