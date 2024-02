Coupe Gambardella : le PSG d’Ethan Mbappé éliminé aux tirs au but par l’OM !

Les 16es de finale de la traditionnelle Coupe Gambardella ont actuellement lieu ce weekend. Et cette compétition, regroupant les meilleurs U19 de France, nous a offert une belle affiche ce dimanche avec un Classique entre le PSG et l’OM, sur la pelouse de l’OM Campus. Du côté parisien, l’entraîneur Zoumana Camara pouvait notamment compter sur Ethan Mbappé, Senny Mayulu et Yoran Zague. Côté marseillais, la pépite Enzo Sternal guide cette nouvelle génération championne de France U17 la saison passée. À noter la présence du gardien Aboubaka Dosso, qui a quitté le centre de formation parisien pour l’OM. Sur un corner parfaitement frappé par Mayulu, Kouakou Gadou a bien repris du plat du pied pour ouvrir le score (10e, 0-1).

Fautif d’une faute dans sa surface, Ethan Mbappé a offert un pénalty à l’OM qu’Enzo Sternal a parfaitement transformé (26e, 1-1). La seconde période a connu un rythme un peu plus haché malgré quelques occasions parisiennes, notamment cette frappe de Mbaye superbement bloquée par Dosso (63e). La tête de Sellami n’était pas assez dangereuse pour tromper Guri (86e). Durant la séance de tirs au but, pas en réussite pendant la majeure partie du match, Sangaré a vu sa tentative repoussée par Dosso, côté droit. Les Marseillais, qui n’ont raté aucun tir au but, se qualifient donc pour les 8es. Les Minots n’ont fait qu’une bouchée des Titis.