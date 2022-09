Le Barça va attaquer l'Atlético de Madrid pour Antoine Griezmann !

La suite après cette publicité

«Ce n’est pas seulement entre mes mains. Je remercie seulement Dieu d’être ici. La vérité, c’est que ma famille est contente. Il est clair que j’aimerais jouer plus mais je dois faire le maximum durant les minutes que l’on me donne». Voici ce qu'affirmait dernièrement Antoine Griezmann après son but libérateur, au bout du temps additionnel, contre le FC Porto à l'occasion de la première journée de la phase de poules de Ligue des Champions. Déplorant sa situation actuelle, l'attaquant international français (108 sélections, 42 buts) se retrouve, à son insu, au cœur d'une guerre, sans merci, entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid.

Pour rappel, l'ancien joueur de la Real Sociedad joue peu en ce moment pour que les Colchoneros n'aient pas à signer définitivement l'attaquant en fin de saison, lui qui est prêté avec une option d'achat de 40 millions d'euros au Barça. Cette dernière deviendra automatique si Griezmannn dispute au moins 50% des matches des Rojiblancos auxquels il participe durant le temps de son prêt. Cela revient à dire qu'il doit jouer en moyenne 45 minutes par match minimum pour entrer dans ce critère. Si durant la première saison, il a joué plus au moins 80% du temps, son ratio est largement retombé depuis la reprise. Oui mais voilà, malgré cette stratégie employée, l'Atléti devra bien payer ces fameux 40 M€, tout du moins selon le Barça.

Le service juridique du Barça a trouvé une faille !

En effet, comme le rapporte Mundo Deportivo, dans son édition du jour, les Blaugranas, par le biais de leur service juridique, ont déjà convoqué le club madrilène pour leur préciser que Griezmann remplissait déjà la condition nécessaire pour que le paiement des 40 M€ ait lieu : jouer plus de 50% du temps des matchs de la saison où il était prêté. Une affirmation basée sur le contrat du joueur. Selon les hautes sphères barcelonaises, le détail du bail était le suivant : une année de contrat plus une éventuelle prolongation d'une saison supplémentaire. Tout ceci conditionné au fait que Grizou ait bien joué plus de 50% des minutes (dans les matchs qui étaient disponibles). Par conséquent, au cours de la première année, telle qu’interprétée par les services juridiques du Barça, Griezmann remplissait déjà amplement cette condition.

Plus simplement, les Culés ne comprennent pas la stratégie des Colchoneros. Pour eux, c'est, aujourd'hui, un non-sens que de priver le Français de temps de jeu, qui plus est à quelques semaines du Mondial 2022. Peu importe que le numéro 8 de l'Atlético de Madrid entre à partir de la 60e, 65e ou 90e minute, pour le Barça : tout est déjà joué. Le prêt était d’un an, non de deux saisons, et l'Atlético doit payer car le temps de jeu supérieur à 50% ne correspondait qu’à la première année de transfert. Une interprétation juridique que les Colchoneros devraient, sans aucun doute, contester. Une chose est sûre, le Barça est bien décidé à faire plier l'actuel septième de Liga.