BL : Kiel bat Augsburg et rêve encore du maintien

La passe de deux pour Kiel. Une semaine après leur victoire spectaculaire contre Gladbach (4-3), les joueurs de Marcel Rapp ont décroché un nouveau succès précieux dans la course au maintien. Cet après-midi, c’est Augsburg, dont les enjeux sur cette fin de saison sont désormais quasiment nuls, qui a subi la loi du promu (1-3).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 11 Augsbourg 43 32 -11 11 10 11 34 45 17 Kiel 25 32 -27 6 7 19 48 75

Après 50 minutes de jeu, Kiel menait déjà 3-0 grâce à un but de Machino et un doublé de Bernhardsson. L’ancien Brestois Steve Mounié a réduit l’écart en fin de match pour ce qui était son premier but de la saison, mais cette réalisation n’aura eu aucune incidence sur l’issue de la rencontre. Augsburg reste 11e. Kiel est 17e à seulement un point de Heidenheim, barragiste.