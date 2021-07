L'Eintracht Francfort lance son nouveau maillot domicile avec Nike

Après sa belle saison en Bundesliga, l'Eintracht Francfort a décroché sa place en Europa League et lance déjà la campagne 2021-2022 en dévoilant le maillot avec lequel André Silva et ses partenaires accueilleront leurs adversaire européens à la Commerzbank-Arena.

Après 10 années passées aux côtés de l'équipementier Jako, les Aigles se sont liés à Nike en 2014. Comme Jako a pu le faire lors de son passage, la marque à la virgule imagine des tuniques principales qui s'éloignent grandement de celles d'antan. Bien que l'Eintracht Francfort fasse partie des rares clubs à ne jamais vraiment avoir eu de tenues fixe à domicile, le rouge revenait tout de régulièrement en tant que couleur principale. Seulement, comme ce fut le cas à plusieurs reprises ces dernières saisons, Nike a décidé de placer le rouge au second plan.

Comme lors de la saison 2018-2019, c'est une tenue dominée par le noir qui attend les hommes d'Oliver Glasner à la rentrée. Ce nouveau maillot se veut très sobre et oublie donc les bandes verticales présentes la saison dernière. Le rouge historique trouve tout de même une place discrète au niveau du col polo, des flancs et du logo du sponsor « DPD » sur la manche gauche. Enfin, une touche de blanc apporte de la clarté à cette tenue en se présentant sur le sponsor maillot ainsi que sur les logos du club et de l'équipementier.