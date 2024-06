Real Madrid : la vérité cachée sur l’avenir de Rodrygo

« Quand on m’a demandé si j’allais rester au Real Madrid toute ma vie, j’ai dit que oui, mais que je ne pouvais pas le savoir. Je suis encore sous contrat. Je rêve de continuer ici et je suis sûr que ça va se passer comme ça. Si je peux rester ici toute ma vie, et bien je resterai, jusqu’à ce qu’ils (les dirigeants, NDLR) ne veuillent plus de moi ». Après la finale de la Ligue des Champions, Rodrygo était très clair concernant son avenir.

Il faut dire que lors de la semaine qui a précédé la finale, le Brésilien avait tenu des propos évoquant clairement un possible départ. Dans le même temps, il a été question d’un intérêt de Luis Enrique et du PSG, ainsi que de Manchester City. Rodrygo avait donc mis le feu à Madrid, avant de se raviser et d’éteindre l’incendie. Mais voilà qu’il y a un nouveau retournement de situation…

Rodrygo peut toujours partir

José Félix Diaz, un des pontes de Marca et journaliste très proche du Real Madrid, a ainsi fait de grosses révélations sur l’avenir de l’ancien de Santos. « La porte de sortie est toujours ouverte. Sa volonté de rester n’est pas totalement scellée. Manchester City est là, je sais que Guardiola l’a appelé. Il n’est pas à l’aise », a ainsi lancé le journaliste espagnol.

L’attaquant de la Canarinha n’est ainsi clairement pas certain de rester. Il faut dire qu’avec l’arrivée de Kylian Mbappé, il est fort probable qu’il perde sa place dans le onze titulaire, puisque c’est lui qui risque de se retrouver sur le banc pour faire de la place au Français. Autant dire qu’on risque bien d’entendre parler de Rodrygo pendant cet été…