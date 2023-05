Real Madrid : le clan Vinicius Jr détruit El Chiringuito

La suite après cette publicité

Depuis que l’affaire Vinicius Junior a éclaté en Espagne, chaque jour est marqué par une polémique. Au coeur des débats, le racisme fait la Une de l’autre côté des Pyrénées et visiblement, le clan du Brésilien l’a mauvaise. S’il ne pousse plus Vinicius Jr à quitter le Real Madrid, l’entourage du joueur a ses cibles.

Selon Defensa Central, l’émission El Chiringuito est désignée comme l’un des programmes qui incitent à la haine et au racisme. « On y entend des phrases telles que "il devrait arrêter de jouer au singe", "il devrait aller au Brésil pour danser dans le sambadrome", on lui dédie des chansons avec dérision et on lui fait subir toutes sortes de brimades à la télévision depuis qu’il a 17 ou 18 ans et qu’il est arrivé au Real Madrid », écrit le média. Enfin, le président de LaLiga, Javier Tebas, n’est pas épargné non plus puisqu’il est accusé de ne pas avoir agi de la bonne manière après les incidents de Mestalla.

