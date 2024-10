EdF : Dimitri Payet n’est pas surpris par Mattéo Guendouzi

Présent dans le groupe de l’équipe de France pour ce rassemblement d’octobre, Mattéo Guendouzi a clairement marqué des points. Le milieu de la Lazio Rome a marqué son deuxième but chez les Bleus contre Israël et a été auteur d’une bonne prestation contre la Belgique, quatre jours plus tard. Le tout, dans un positionnement beaucoup plus avancé sur le terrain, derrière l’avant-centre. Pour L’Équipe, Dimitri Payet a donné son avis sur le poste dans lequel Guendouzi est le meilleur.

« S’il y a joué, à la Lazio Rome. Mais je l’ai toujours connu au milieu relayeur et c’est le poste le plus adéquat avec ses qualités. Contre Israël, on a vu une vague d’énergie à son entrée et les buts sont arrivés. Je ne suis pas surpris. S’il se met à marquer en plus… ça va être un autre joueur qui va exploser, prendre une autre dimension, parce que la passe, il sait faire. À Marseille, on était sur lui autour de sa finition. Il a progressé là-dessus… », a expliqué l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, aujourd’hui à Vasco da Gama (Brésil).