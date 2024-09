Villarreal - FC Barcelone : les compositions officielles

Pour la 6ème journée de Liga, le FC Barcelone se déplace au Stade de la Cerámica pour affronter Villarreal à 18h30 ce dimanche (suivez la rencontre en direct sur FM). Le Barça doit se rattraper après sa défaite ce jeudi contre Monaco en Ligue des Champions (2-1) même s’ils ont passés 80 minutes à 10. Toujours à 100% de victoire en championnat la dynamique doit continuer pour le Barça qui fait faute impression sur ce début de saison. Mais avec l’absence d’Olmo pour encore quelques semaines, les Blaugranas sont amoindris au milieu de terrain. De leur côté, les hommes de Marcelino réalisent un bon début de saison avec 3 victoires et 2 matchs nuls pour donner une 5ème place au classement. Leurs victoires restent tout de même difficile à obtenir avec à chaque fois un succès par un petit but d’écart.

Côté terrain, Hansi Flick effectue 3 changements dans son onze par rapport à Monaco. Torre est titulaire au milieu avec Eric Garcia, Pedri en 10. Dominguez en défense centrale associé à Martinez puis Martin en latéral gauche. Raphinha et Lamine Yamal sur les ailes. Marcelino, lui, reste fidèle à son 4-4-2 de toujours. Costa et Bailly en défense centrale. Parejo associé à Comesana, Baena et Pino sur les côtés. Pepe et Ayoze Pérez dans le duo d’attaque.

Les compositions d’équipes :

Villarreal : Conde - Kiko, Bailly, Costa, Cardona - Pino, Comesana, Parejo (cap.) Baena - Pérez, Pepe.

FC Barcelone : Ter Stegen (cap.) - Koundé, Dominguez, Martinez, Martin - Torre, Garcia - Lamine Yamal, Pedri, Raphinha - Lewandowski.