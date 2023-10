Conflit israélo-palestinien : le maire de Nice s’en prend à Youcef Atal

Dernièrement, sur son Instagram, Youcef Atal a fait le buzz en publiant une story d’un prédicateur invoquant un "jour noir pour les juifs". Un post supprimé depuis, mais qui n’est pas passé inaperçu alors que le conflit Israël-Gaza bat son plein. Si l’OGC Nice n’a officiellement pas réagi, le maire de la ville si.

Sur Twitter, Christian Estrosi s’est emparé du sujet et réclame les excuses du joueur de 27 ans : «J’attends de Youcef Atal, s’il s’est laissé instrumentaliser, de présenter ses excuses et de dénoncer les terroristes du Hamas. Si tel n’était pas le cas, il n’aurait plus sa place dans notre club». Youcef Atal avait également publié une story de lui avec le maillot de l’Algérie, portant une écharpe aux couleurs de la Palestine.