La tension monte entre Manchester United et Fulham !

La défaite de Manchester United dans les dernières secondes à Old Trafford contre Fulham laisse des traces. Mais pas celles qu’on imaginait. En plus de la déception et du retard cumulé en Premier League en vue des places européennes de fin de saison, les Mancuniens ont eu la désagréable surprise de voir une vidéo moquant Bruno Fernandes sur le compte TikTok officiel des Cottagers. L’affaire aurait pu s’arrêter là sauf que c’est évidemment remonter aux oreilles des principaux intéressés.

Il y a d’abord eu les déclarations d’Erik ten Hag après la courte mais précieuse victoire des siens en FA Cup mercredi soir à Nottingham Forest (1-0). Passeur décisif pour Casemiro, le milieu offensif portugais a été pris pour cible par ses adversaires. «Je ne veux pas entrer dans les détails parce que vous avez vu que Forest le visait particulièrement, défendait le coach néerlandais. Je ne dis pas ce qu’il a mais c’était une blessure importante. Les joueurs de Forest ont commis de nombreuses fautes sur lui. Quand il avait le ballon, ils étaient toujours sur lui.»

La colère froide de Ten Hag

C’est après cette remarque qu’on lui a fait prendre connaissance de la fameuse vidéo Tiktok de Fulham visionnée plus d’un million de fois déjà. Là, l’entraîneur est sorti de ses gonds. «Je ne connaissais pas cette vidéo et ce n’est pas bien. Ce n’est absolument pas correct. Ce n’est pas bien pour un club de faire de telles déclarations et qu’il agit de la sorte. Il doit s’excuser.» Une colère aussi froide que compréhensible car selon lui, cela contribue à faire de Bruno Fernandes une victime sur les terrains anglais.

Sky Sports révèle la gêne que cela a occasionnée au sein de Fulham. L’intention n’était pas d’offenser un joueur, régulièrement taquiné par ses adversaires. Pour Ten Hag, c’est inacceptable. «Vous voyez les adversaires le cibler, surtout samedi, quand il a reçu un coup et ils le voient. Je pense aussi que les arbitres devraient le protéger.» Joueur majeur et capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes risque de voir sa réputation en prendre un nouveau coup. Il a fait naître bien malgré lui un conflit entre son club et Fulham.