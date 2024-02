MU : le gros coup de gueule d’Erik ten Hag pour défendre Bruno Fernandes

Manchester United a mis le temps mais est parvenu à se qualifier pour les quarts de finale de la FA Cup en disposant de Nottingham Forest 1-0. Le héros du soir se nomme Casemiro, buteur à la 89e minute sur un coup-franc tiré par Bruno Fernandes. Le Portugais est resté sur le terrain tout au long de la soirée mais Erik ten Hag a longuement réfléchi à cela. La raison ? Le traitement de faveur réservé par les Reds à son endroit. Le défenseur Felipe aurait même pu être exclu après avoir saisi le milieu offensif mancunien par la gorge. Bruno Fernandes a été accusé sur les réseaux sociaux d’en rajouter ce qui a passablement agacé son entraîneur. Le Néerlandais s’en est plaint en conférence de presse.

La suite après cette publicité

«Je ne veux pas entrer dans les détails parce que vous avez vu que Forest le visait particulièrement, donc je ne dis pas ce qu’il a mais c’était une blessure importante. Les joueurs de Forest ont commis de nombreuses fautes sur lui. Quand il avait le ballon, ils étaient toujours sur lui, déplore le coach des Red Devils très agacé notamment parce que le compte tik tok de Fulham s’était moqué du Portugais le week-end dernier. Quand je vois que les médias sérieux le critiquent et que les réseaux sociaux sont pathétiques, ce n’est pas possible. Il a une blessure grave mais il a continué à jouer samedi et aujourd’hui, il s’est également battu. Il a un seuil de douleur très élevé.»