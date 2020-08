Wolves : l'étonnante technique d'Adama Traoré pour échapper aux défenseurs

Une nouvelle technique a été mise en place du côté de Wolverhampton et celle-ci est pour le moins... surprenante. Ce n’est ni pour un concours de musculation ni pour faire joli. Mais Adama Traoré a fait l’objet d’une photo très originale, rapportée par The Sun. Réputé pour sa vitesse impressionnante et sa musculature imposante, le joueur formé à La Masia s’est vu mettre par un préparateur physique sur ses deux bras une grosse quantité d’huile afin que ce dernier ne soit pas retenu facilement par ses opposants.

Blessé à l’épaule en décembre dernier lors d’un match contre les Spurs, Adama Traoré avait combattu cette blessure avec l’aide d’une attelle sur mesure fabriquée spécialement pour le protéger mais visiblement insuffisante. «C’est quelque chose que nous avons dû faire pour protéger Adama. Lubrifier ses bras le rend plus difficile à attraper pour les adversaires et aide à éviter d’autres dommages», affirme une source du club. Déjà difficile à rattraper, la flèche espagnole devrait l'être d'autant plus dorénavant. Une bien mauvaise nouvelle pour ses adversaires...