Fabio Cannavaro reconnaît avoir eu "peur" face à la France en 2006

Un souvenir qui restera à jamais dans les mémoires italiennes. Il y a 17 ans jour pour jour, l’Italie se hissait sur le toit du monde en remportant la Coupe du monde 2006 organisée en Allemagne face à l’équipe de France au terme de la séance des tirs au but (1-1, 5-3 t.a.b). Un véritable retour au sommet après plusieurs années de disette pour les Azzurri qui n’avaient plus été champions du monde depuis 1982. À cette époque, la sélection italienne entraînée par Marcello Lippi comptait du beau monde dans ses rangs comme Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Francesco Totti ou encore Fabio Cannavaro. Pour ce dernier, ce fut sans doute la saison la plus aboutie de sa carrière de footballeur.

En effet, l’ancien défenseur de la Juventus Turin a grandement participé au succès des siens. Ses performances uniques au cours du Mondial 2006 lui ont valu le surnom de “mur de Berlin”. Des années plus tard, l’ex-international aujourd’hui âgé de 49 ans se souvient de cette fameuse finale face aux Bleus emmenés par Zinedine Zidane. Lors d’un entretien accordé à Team Serie A, le Ballon d’Or 2006 a reconnu, le jour de la finale à l’Olympiastadion que l’Italie ne partait pas favori face à la France au regard des oppositions antérieures qui ont le plus souvent tourné à l’avantage de la sélection tricolore. «Quand nous sommes allés donner la main aux Français, à cet instant j’ai eu peur. S’ils étaient plus forts que nous sur le papier ? Bien sûr qu’ils l’étaient ! Tant sur le plan physique que technique. En plus, j’avais déjà perdu une finale contre eux à Rotterdam, j’avais perdu contre eux en 98 aux tirs au but quand Di Baggio loupa son pénalty, donc j’avais peur», a expliqué Fabio Cannavaro.

