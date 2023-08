CdM (F) : l’Espagne s’impose face à la Suède et file en finale !

La Coupe du Monde féminine se poursuit. Ce mardi, l’Espagne et la Suède ont croisé le fer en demi-finale. Une rencontre riche en rebondissements. Mais ce sont les Espagnoles qui se sont qualifiées pour la finale.

Elles se sont imposées 2 à 1 grâce à des buts signés Paralluelo (81e) et Carmona (89e). Malgré un but de Blomqvist (88e) côté suédois, la sélection ibérique ira bien au bout de l’aventure et disputera la première finale de son histoire. Il reste à connaître son adversaire. Il s’agira de l’Australie ou de l’Angleterre.