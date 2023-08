PSG : Gonçalo Ramos a un très grand objectif

La suite après cette publicité

Recruté pour 65 millions d’euros (hors bonus) en tant que nouvel attaquant du Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos (22 ans) a déjà beaucoup de pression sur lui. L’attaquant portugais a effectué une première sortie un peu timide en Ligue 1, contre Lorient (0-0), mais a déjà affiché son envie de marquer rapidement son premier but. «Je veux énormément marquer. J’aime participer au jeu mais quand le moment arrive où il faut tuer et marquer, je dois répondre présent», a-t-il annoncé sur Canal +.

Avant d’assurer qu’il voulait faire mieux que son compatriote Pedro Miguel Pauleta, avec qui Ramos est souvent comparé. «Il marquait beaucoup de buts et je marque beaucoup de buts. J’aime être comparé à une légende du club, qui a été capitaine ici, a joué beaucoup de matches et marqué beaucoup de buts. J’espère le dépasser en nombre de buts marqués». Pour rappel, la légende parisienne avait inscrit 109 buts entre 2003 et 2008.