Une course de char à voile pour gagner des places pour Lens-PSG !

«On est en train de regarder si l’on ne peut pas faire les déplacements en char à voile». Cette petite phrase signée Christophe Galtier en conférence de presse en réaction aux déplacements du PSG en jet privé pour les courts trajets du club avait fait jaser en septembre dernier. Sur les plages du Nord Pas de Calais, la pratique du char à voile est monnaie courante, mais nul ne sait pourquoi le coach parisien a fait référence à ce sport très populaire au Touquet et dans ses environs.

L’occasion était trop belle pour le RC Lens qui a décidé de faire gagner des places VIP à ses supporters en pariant sur le résultat d’une… course de char à voile entre deux joueurs actuels du RC Lens (Florian Sotoca et Jo Gradit) et deux anciennes gloires "Sang et Or" Daniel Moreira et Franck Queudrue. Le club artésien, qui a dévoilé un teasing de la course ce vendredi soir, donnera le résultat de cette folle course ce samedi et permettra donc à 4 supporters d’assister à la rencontre phare du Championnat de France entre le leader et son dauphin dans un stade Bollaert qui sera une fois encore à guichets fermés.

