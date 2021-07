Discipline : le Toulousain Amine Adli suspendu deux matches

Après la première journée de Ligue 2, c'est le retour de la commission de discipline. Réunie ce mercredi 28 juillet 2021, la Commission de Discipline de la LFP a examiné le cas Amine Adli. Le milieu offensif du Toulouse Football Club avait été expulsé pour une grosse semelle en fin de match, contre l'AC Ajaccio (2-2).

La Commission a suspendu deux matchs Amine Adli, qui manquera les déplacements à Nancy et à Pau. Le Nancéien Giovani Haag et l'Ajaccien Clément Vidal ont eux écopé d'un seul match de suspension. De son côté, le Nîmois Yassine Benrahou a lui vu son carton jaune (contre le SC Bastia) retiré, «après visionnage des images et rapport de l'arbitre», précise l'instance.

Toutes les décisions de la Commission de Discipline de la LFP :

EXCLUSIONS

LIGUE 2 BKT

Deux matchs de suspension

Amine ADLI (Toulouse FC)

Un match de suspension

Giovanni HAAG (AS Nancy Lorraine)

Clément VIDAL (AC Ajaccio)

DEMANDE DE RETRAIT DE CARTON

LIGUE 2 BKT

1ère journée de Ligue 2 BKT : SC Bastia – Nîmes Olympique du 24 juillet 2021 Demande du retrait du carton jaune infligé à Yassine BENRAHOU, joueur du Nîmes Olympique Après visionnage des images et rapport de l'arbitre, la Commission de Discipline décide de retirer le carton jaune.