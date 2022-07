Steve Mandanda signe au Stade Rennais

La suite après cette publicité

Après avoir résilié son contrat avec l'Olympique de Marseille, le gardien de but français Steve Mandanda s'engage avec le Stade Rennais pour les deux prochaines saisons. Une recrue d'expérience pour le club breton avec les 613 rencontres disputées par l'international tricolore (34 sélections) entre la Ligue 1 et les compétitions européennes.

« Je suis très heureux d’accueillir Steve que l’on ne présente plus. Steve a un palmarès considérable. Son expérience du haut niveau bénéficiera incontestablement au Stade Rennais F.C. et à son vestiaire. C’est une arrivée qui correspond aux ambitions du club. Le choix de Steve démontre encore une fois que le club a changé de dimension. Au vu de sa personnalité et de l’osmose qui règne dans notre groupe, je sais que son intégration au club sera rapide », a déclaré Olivier Cloarec, président exécutif du Stade Rennais F.C.