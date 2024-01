Revel-PSG : la réaction de Carlos Soler

Après la large victoire du PSG contre l’US Revel (0-9), en 32es de finale de la Coupe de France, le milieu de terrain espagnol, Carlos Soler, s’est arrêté au micro de beIN Sport pour revenir sur cette belle rencontre maîtrisée logiquement par les Parisiens. Si l’adversaire du jour était modeste, l’ancien joueur de Valence a mis l’accent sur l’importance de ces confrontations pour la suite de la saison : «C’était une belle partie, surtout pour tous les supporters présents. J’espère que le public a bien profité du match. On a essayé d’être attentifs, de respecter l’adversaire et je pense que toutes les minutes étaient importantes».

«C’est important que toute l’équipe soit dans le match, que l’on soit uni ensemble et je pense on l’a été. Cela ne vaut pas pour 10, 11 ou 13 joueurs mais toute l’équipe. Je pense que c’est une chose que l’on fait toute. On a fait une première partie de saison, il nous reste le plus important. Ce qui a déjà été fait n’est plus d’actualité. Tout est éliminatoire, il y aura la Ligue des Champions, le championnat et d’autres saisons aussi. Cela va être très important, on veut faire ça bien», a-t-il conclu.