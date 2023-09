Serie A : la Lazio accrochée par Monza

Suite de la 5e journée de Serie A. Alors que l’AC Milan a pris le meilleur sur l’Hellas Vérone et que la Juventus Turin a concédé sa première défaite de la saison sur la pelouse de Sassuolo plus tôt dans la journée, la Lazio recevait Monza à domicile. Englués dans la deuxième moitié de tableau, les Biancocelesti se présentaient devant leur public avec la ferme intention de renouer avec le succès face à une équipe adverse également en difficulté.

Très vite, les hommes de Maurizio Sarri prenaient les commandes dans cette partie. Bousculé par Patrick Ciurria dans la surface, Mattia Zaccagni obtenait un penalty transformé in extremis par Ciro Immobile (1-0, 10e). Par la suite, les coéquipiers de Matteo Guendouzi levaient le pied et Monza en profitait pour égaliser par l’intermédiaire de l’ancien intériste Roberto Gagliardini, idéalement servi par Patrick Ciurria (1-1, 36e). En seconde période et malgré plusieurs changements opérés par les deux entraîneurs, les situations chaudes se faisaient rares. Dans le dernier quart d’heure, Monza pensait enfin prendre l’avantage sur son adversaire mais Franco Carboni voyait son but être refusé pour une position de hors-jeu au départ de l’action. Finalement, les deux équipes se partageaient les points au terme du temps additionnel (1-1). Au classement, la Lazio grimpe d’un rang mais reste au contact de la zone rouge, avec une seule unité d’avance sur le premier relégable, la Salernitana.