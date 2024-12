AS Roma : énorme rebondissement pour l’avenir de Paulo Dybala

Les semaines suivent et se ressemblent pour l’AS Roma qui continue de faire couler beaucoup d’encre en Italie. Entre les résultats décevants, les départs dans la direction et les changements réguliers d’entraîneur, les joueurs romains déçoivent et ne parviennent pas à se montrer solides, réguliers et encourageants. Alors que Daniele De Rossi s’était fait renvoyer au bout de quatre journées, son successeur Ivan Jurić n’a pas fait beaucoup mieux puisque la direction romaine a décidé le limoger après 12 matchs dirigés. C’est désormais la légende Claudio Ranieri qui a pris les rênes du club romain. Trois défaites en quatre rencontres face au Napoli, à l’Atalanta et au promu Côme. La large victoire contre Lecce et le succès contre Braga en Ligue Europa n’ont pas calmé la colère des Friedkin, propriétaires du club romain. À l’approche du mercato hivernal, tout le monde s’attend à voir de grands changements à l’AS Roma.

Les premières rumeurs font surface dans les différentes presses européennes. Après avoir dit non aux sirènes arabes l’été dernier, Paulo Dybala est peut-être venu d’accepter son ticket de départ. La Joya figure aujourd’hui plus que jamais sur la liste des cadres susceptibles de plier bagage dans les prochaines semaines. Le mois de janvier s’annonce comme un mois de grands changements à Rome. Arrivé comme un demi-dieu romain à l’été 2022, l’Argentin de 31 ans a toujours été le chouchou des tifosi romains, au point de refuser un contrat mirobolant en provenance du club saoudien d’Al-Qadisiyah, il y a quelques mois. Un accord total avait quasiment été trouvé entre le club italien et l’écurie saoudienne. L’Argentin devait signer un contrat de 3 ans et toucher un salaire de 15 millions d’euros nets par saison. Il avait finalement repoussé ces avances pour rester à Rome.

Des contacts établis avec un club

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’agent de Dybala, Carlos Novel, a atterri à Istanbul en ce début de semaine et aurait rencontré les dirigeants de Galatasaray, incluant certains des plus influents. Après une réunion au cours de laquelle l’avenir de Paulo Dybala a été abordé, il a assisté depuis la tribune présidentielle au match remporté par Galatasaray contre Trabzonspor (4-3). La presse turque a également capté des images exclusives qui ont fait l’effet d’une bombe dans les gros titres ce matin : l’agent Carlos Novel pris en photo aux côtés de George Gardi, intermédiaire influent souvent engagé par le club turc pour mener des négociations, qui pourrait aussi concerner Lorenzo Pellegrini. Il a notamment été à l’origine des arrivées de Mauro Icardi, Nicolo Zaniolo et Victor Osimhen chez le club stambouliote ces dernières années. En Turquie, les informations assurent que Paulo Dybala aimerait rejoindre Galatasaray et les dirigeants feraient déjà pression sur le marché pour trouver un remplaçant approprié à Mauro Icardi, absent toute la saison suite à sa rupture des ligaments croisés. Metin Öztürk, président du Galatasaray, a confirmé la rumeur : «il y aura des joueurs qui nous rejoindront et qui nous quitteront pendant le mercato. Cette question se déroulera conformément aux exigences d’Okan Hodja et de l’équipe de recrutement. A part moi, il y a trois autres vice-présidents qui s’occupent du football. Je sais qu’il y a des discussions, mais le véritable décideur ici est Okan Hodja»

Et les discussions vont être complexes malgré l’intérêt des deux clubs de trouver un accord, mais cela ne s’annonce pas simple. Dans le contrat de Paulo Dybala, il y a en effet la fameuse clause de renouvellement automatique du contrat dès que l’ancien de la Juventus atteint un total d’au moins 50% d’apparitions au cours des trois années du contrat qui prendra fin en juin prochain. À ce jour, il reste huit apparitions d’au moins 45 minutes à effectuer pour déclencher la clause. Le salaire de Dybala est fixé cette saison aux alentours de 16 millions bruts. Si le renouvellement automatique via la clause venait à être activé, le coût budgétaire doublerait pour atteindre un salaire de plus de 30 millions d’euros. Pour les clubs étrangers, la clause de départ est fixée à 12 millions d’euros, mais avec seulement 6 mois de contrat restants, l’objectif du club turc est d’obtenir une remise très forte également parce que cela résoudrait le problème susmentionné du renouvellement automatique qui effraie les Giallorossi.