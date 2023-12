Atlético : Antoine Griezmann lâche ses vérités sur le départ de Joao Félix

Ce dimanche, la 15e journée de Liga réserve aux amoureux du ballon rond un choc au sommet entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid au stade Montjuïc. À ce titre, nul doute que les deux équipes, à égalité au classement, viseront la victoire pour se rapprocher un peu plus de la tête du championnat. L’occasion également pour João Félix de retrouver ses anciens partenaires, à l’instar d’Antoine Griezmann. En marge de ce choc, le milieu de terrain français a livré son point de vue sur le départ du Portugais en estimant que celui-ci n’avait pas répondu suffisamment aux attentes du haut niveau et des Colchoneros sur le plan physique.

Classement Liga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Atlético 31 13 18 10 1 2 30 12 4 Barcelone 31 14 13 9 4 1 27 14

«João Félix avait des moments où il faisait très bien les choses, où il travaillait très bien, mais il faut être constant, et il a peut-être atteint un moment où il était fatigué, ne se voyait plus ici, et c’est pourquoi il a fait l’effort, tout comme le club», pour lui donner une sortie, a indiqué le le champion du monde 2018 avant de poursuivre. «Quand tu arrives ici, tu sais comment est l’entraîneur, l’équipe. Soit tu t’adaptes et tu travailles pour ça, soit les choses ne fonctionnent pas pour toi», a-t-il fini par conclure lors d’un entretien accordé à Movistar+.