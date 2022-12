Cesc Fabregas répond à la rumeur Inter Miami pour Messi et lui

La suite après cette publicité

Il y a quelques jours, la presse anglaise rapportait un interêt de David Beckham et de l'Inter Miami pour d'illustres gloires du football à commencer par Lionel Messi et Cesc Fabregas. Le champion du monde espagnol est très proche de la Pulga et les imaginer évoluer dans le même club aurait de quoi faire saliver bon nombre de socios du Barça.

Mais le milieu de terrain de Côme, qui s'est longuement confié à Foot Mercato (interview à retrouver en début d'après midi sur notre site), a bien voulu nous dire quelques mots là-dessus : « oui j’ai vu passer cette rumeur ces derniers jours. Pour l’instant il n’y a rien. Comme je l’ai dit, je suis très heureux à Côme dans ce nouveau projet qui est très important pour moi. De son côté, Lionel est focalisé sur la Coupe du Monde et le PSG… »