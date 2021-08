L'offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé enflamme la presse espagnole, Cristiano Ronaldo accusé de trahison

La suite après cette publicité

L'offre du Real Madrid fait rugir de bonheur la presse espagnole

L'opération Kylian Mbappé est lancée. Enfin pourrait-on se dire. Après avoir agi durant de nombreux mois dans l'ombre, le club madrilène est officiellement passé à l'action avec une offre de l'ordre de 160 millions d'euros, comme le souligne Marca et AS ce matin. Mais selon diverses sources, le PSG resterait inflexible. Pas de départ, même si le quotidien L'Équipe explique qu'une offre de 200 millions d'euros pourrait faire réfléchir les Parisiens, à l'heure où le clan du Bondynois aurait déjà refusé trois offres de prolongation et que ce dernier sera libre l'été prochain. La balle est dans le camp de Nasser Al-Khelaïfi.

Cristiano Ronaldo chez l'ennemi ?

Kylian Mbappé sur le départ, Cristiano Ronaldo espère voir son avenir se décanter. Mais contrairement aux photomontages de CR7 et Messi sous le maillot parisien qu'on aperçoit en Une de Tuttosport ou encore du Corriere dello Sport, le Portugais s'imagine à Manchester City. L'intéressé aurait même sondé plusieurs de ses compatriotes à City pour prendre la température. Un transfert qui serait vécu comme une trahison vis-à-vis des Red Devils.

Le retour du prodige Ansu Fati à l'entraînement

«Transfert surprise», titre Sport dans son édition du jour. Et cela concerne le prodige Ansu Fati qui a fait son retour à l'entraînement du Barça. Absent depuis novembre 2020 et une blessure au genou, le retour de la pépite de 18 ans fait le bonheur des quotidiens catalans. Pour l'intéressé, c'est la fin d'un long calvaire, après avoir dû subir trois opérations de suite. Selon Sport, son premier match de la saison pourrait être la réception de Grenade au Camp Nou, le 19 septembre prochain.