Barça : le jeune marocain Chadi Riad vers un départ ?

Le FC Barcelone regorge de jeunes talents dans ses catégories de jeunes. Et la jeune pépite marocaine Chadi Riad en est la parfaite illustration. Arrivé à 16 ans en provenance de Majorque, le jeune défenseur central s’est petit à petit imposé comme la révélation du côté des équipes de jeunes avant d’être surclassé avec l’équipe réserve coachée par Raphael Marquez. L’emblématique défenseur mexicain était d’ailleurs très élogieux à son égard, il y a peu. «J’ai beaucoup de joueurs de talent. Je pense par exemple à Chadi Riad. C’est un stoppeur de grande qualité et doté d’une bonne maîtrise du ballon. Il a de l’expérience et est mature malgré son jeune âge. C’est un leader sur le terrain ».

Considéré comme un gros espoir du Maroc à son poste, le défenseur de 19 ans a même été convoqué par Walid Regragui en A lors du dernier rassemblement des Lions de l’Atlas alors qu’il a très peu joué en pro (malgré quelques apparitions dans le groupe pro du Barça, il n’a disputé qu’une minute contre Osasuna). Selon nos informations, Chadi Riad pourrait être tenté de quitter le FC Barcelone cet été. Alors qu’il va déjà sur ses 20 ans, le Marocain veut désormais s’imposer en professionnel de manière régulière et le Barça ne semble pas prêt à l’intégrer alors qu’il dispose déjà de Koundé, Araujo, Christensen, Marcos Alonso à ce poste (et que Inigo Martinez est annoncé comme possible recrue). Selon nos indiscrétions, son avenir dépendra aussi de la fin de saison du Barça B qui lutte pour la montée en D2 espagnole. En cas de montée, le joueur pourrait être tenté de rester puisqu’il pourrait jouer au niveau professionnel. Mais en cas d’échec, un prêt dans un club professionnel sera privilégié. Son profil plaît beaucoup en Espagne (sa priorité en cas de départ) mais aussi en Allemagne.

