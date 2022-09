Barça : Chadi Riad, la nouvelle pépite marocaine de la Masia

Cette saison, le FC Barcelone présente une particularité étonnante (ou pas). En ne comptant que les joueurs qui ont disputé des minutes sur le terrain, l’équipe actuelle est la plus jeune, avec une moyenne d’âge de 25 ans et 169 jours, que les Catalans ont eu depuis le début du siècle en cours. Une statistique qui confirme que le club continue de performer dans la formation et que la Masia ne cesse de produire des joueurs de talent comme Gavi, Ansu Fati ou même Nico Gonzalez qui est prêté à Valence cette saison. Et si eux ont déjà fait leur trou, d'autres arrivent également derrière. Dont un en particulier : Chadi Riad (19 ans).

La suite après cette publicité

Arrivée à 16 ans en provenance de Majorque, le jeune défenseur central s'est petit à petit imposé comme la révélation du côté des équipes de jeunes. Né en Espagne, il a rapidement fait le choix de représenter le Maroc où il évolue actuellement avec la catégorie U20. Et son histoire est d'autant plus impressionnante qu'en 2019, Majorque avait décidé de ne pas le conserver. Libre, le Barça n'avait pas hésité une seule seconde et l'avait recruté pour venir renforcer les catégories U17. Et très vite, le natif de Majorque commence à faire parler de lui. Après des débuts dans l'équipe B des équipes de jeune, il est prêté dans la foulée à Sabadell où il joue d'abord avec la réserve. Mais ses performances lui ouvrent les portes de l'équipe professionnelle avec qui il joue même en Segunda División A, devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire du club.

Xavi impressionné lors de la préparation estivale

Un prêt concluant donc et qui a donné encore plus de confiance à celui qui est décrit comme un défenseur très puissant, bon dans l'anticipation et dont les principales forces sont le jeu aérien et son positionnement. Car après ça, Chadi Riad s'est tout simplement imposé comme un indéboulonnable de l'équipe Juvenil U19 A. Titulaire indiscutable, le défenseur gaucher d'1m87 à joué un rôle clé dans l'équipe qui a fini par remporter le Championnat et la Coupe des champions de la jeunesse la saison dernière. Alors forcément, c'est tout naturellement qu'il a été surclassé pour maintenant évoluer avec le Barcelona Atlètic (l'équipe réserve du FC Barcelone) sous les ordres d'un certain Rafael Marquez.

L'ancien défenseur central mexicain du FC Barcelone est d'ailleurs vite tombé sous le charme de son joueur. «J'ai beaucoup de joueurs de talent. Je pense par exemple à Chadi Riad. C'est un stoppeur de grande qualité et doté d'une bonne maîtrise du ballon. Il a de l'expérience et est mature malgré son jeune âge. C'est un leader sur le terrain», expliquait-il récemment. La direction barcelonaise n'a donc pas réfléchi très longtemps au moment d'évoquer l'avenir du jeune marocain. Et c'est Joan Laporta qui s'est chargé des négociations personnellement. Le joueur a donc décidé de prolonger jusqu'en 2024 avec les Blaugranas. Un ouf de soulagement, car Chadi Riad était évidemment convoité cet été.

Il pourrait vite intégrer le groupe pro

En début de saison, Xavi Hernandez avait décidé de le récompenser en l'intégrant au groupe professionnel pendant la préparation estivale. Le coach du Barça avait été impressionné par son caractère déjà affirmé et sa qualité de relance très intéressante pour son âge. Le FC Barcelone a même hésité à le prêter cette saison car plusieurs écuries de Liga se sont montrées intéressées. Et notamment Osasuna qui après avoir recruté (en prêt) Abde Ez voulait également le central marocain de 19 ans. Mais la direction barcelonaise a finalement décidé de le laisser poursuivre sa progression avec la réserve surtout que Xavi pourrait bien compter sur lui dans les mois à venir. En tout cas, le monde du football est prevenu : le FC Barcelone possède dans ses rangs un défenseur central à fort potentiel.