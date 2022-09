FC Barcelone : les demandes hallucinantes de Lionel Messi pour prolonger son contrat en 2020

La suite après cette publicité

Avant de rejoindre le PSG lors du mercato estival 2021, Lionel Messi avait d'abord tenté, en 2020, de quitter le navire barcelonais puis de renouveler son contrat jusqu'en 2023 alors qu'il lui restait seulement un an de contrat avec les Blaugranas. Le 11 juin 2020, à l'initiative du joueur et de ses avocats, un courrier avait été envoyé aux dirigeants barcelonais. Ce document contenait toutes les conditions de renouvellement voulues par l'Argentin et son clan.

En effet, pour rester dans le club de son cœur, Lionel Messi avait fait part de plusieurs volontés à Josep Maria Bartomeu, alors président du club catalan, certaines étant particulièrement étonnantes. La Pulga était aussi prête à faire de nombreux efforts salariaux afin de rester en Catalogne. Voici d'ailleurs la liste détaillée des demandes du génie argentin à ce moment-là, d'après les informations auxquelles El Mundo a eu accès :

Des efforts mais aussi des demandes

1) Un contrat jusqu'en 2023 avec une possibilité de prolongation unilatérale de Lionel Messi ;

2) Un salaire fixe avec une réduction de 20 % du salaire fixe en 2020-21 mais une récupération de 10 % du salaire en 2021-22 et encore 10 % en 2022-23 avec un intérêt de 3 % par an ;

3) Le paiement des primes de fidélité impayées avec des intérêts ;

4) Une loge pour les familles de Lionel Messi et Luis Suarez ;

5) Un vol privé à Noël pour toute la famille vers l'Argentine ;

6) En cas de résiliation du contrat, le paiement des montants reportés lors de la saison 2020-21 plus les intérêts ;

7) Une prime à la signature de 10 M€ (à verser le 30/06/2023) ;

8) Une augmentation de la rémunération en cas d'augmentation des impôts ;

9) La suppression de la clause de résiliation, qui sera fixée à un montant symbolique de 10 000 € ;

10) Le renouvellement du contrat de Pepe Costa pour qu'il dure aussi longtemps que celui de Lionel Messi ;

11) La signature et l'engagement du club afin d'assurer le paiement à Rodrigo Messi des commissions qui lui sont dues.

« Comme vous l’avez compris, l’effort de la part de la famille est très important, car la saison prochaine leur rémunération diminue considérablement, mais Lionel et Jorge acceptent pour le bien du club », écrivait alors à cette période l’avocat de la famille au club culé. Néanmoins, les pourparlers entre les deux parties n'auront finalement jamais abouti, Josep Maria Bartomeu refusant certaines demandes du clan de l'homme aux sept Ballons d'Or.

La suite appartient désormais à l’histoire. Lionel Messi finissait par quitter le FC Barcelone l'année suivante à l'issue de son contrat afin de rejoindre le Paris Saint-Germain pour le plus grand bonheur des amateurs de football en France. En Espagne, à l'inverse, nombreuses étaient les personnes à se demander comment cela avait-il pu se produire. Grâce à la divulgation des demandes de La Pulga par les médias espagnols, un autre élément de réponse a été dévoilé.