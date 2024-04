L’Emir du Qatar a rendu visite au PSG

Ces derniers jours, le PSG vit un rêve éveillé. Mardi, la formation de Luis Enrique a dominé le FC Barcelone (4-1) et a donc pu se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. En plus de cette bonne performance, les Parisiens peuvent se féliciter d’être encore en lice pour la Coupe de France avec une finale face à l’OL à jouer et d’être très bien partie pour remporter la Ligue 1 cette saison.

La suite après cette publicité

Et forcément ces résultats ont de quoi plaire au Qatar et à l’Emir qui continue de suivre attentivement les performances du club de la capitale. Selon les informations de RMC Sport, l’Emir Tamim ben Hamad Al Thani était d’ailleurs présent ce samedi à Poissy au centre d’entraînement du PSG. Accompagné du président Nasser Al-Khelaifi, il est venu rendre visite aux joueurs, staffs et à Luis Enrique. Une visite qui a dû plaire aux concernés.